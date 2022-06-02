Fenerbahçe Jorge Jesus ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır" ifadelerini yer verildi.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4’ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak.

33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi maçta 2,04’lük puan ortalaması yakaladı.

Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’a, adını Takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz!

İmza Töreni Cuma Günü

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus imza töreni yarın yapılacak.Kulubün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle,

Teknik Direktörümüz Jorge Jesus’un imza töreni ve basın toplantısı 3 Haziran Cuma günü (yarın) saat 15.00’te yapılacaktır.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleşecek imza töreni, basın mensuplarına açık gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

(Fenerbahçe)