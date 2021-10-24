Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fenerbahçe Kadıköy'de dağıldı

Süper Lİg 10. hafta maçında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'a 2-1 yenildi ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

24 Ekim 2021 Pazar 20:36
Fenerbahçe Kadıköy'de dağıldı

Fenerbahçe Kadıköy'de dağıldı

    Süper Lİg 10. hafta maçında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'a 2-1 yenildi ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.Karşılaşmanın 32. dakikasında Fenerbahçe'de Miha Zajc sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 70. dakikada Alanyaspor'da Joao Novais sarı kart gördü.75. dakikada Alanyaspor, Emre Akbaba ile 1-0 öne geçti.80. dakikada Fenerbaçe, Serdar Dursun ile skoru 1-1 yaptı.85. dakikada Fenebrahçe'de Filip Novak sarı kart gördü.90+3. dakikada Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmadan Alanyaspor 2-1 galip ayrıldı.

    Kadıköy'de Yönetim İstifa Sesleri

   Fenerbahçe uzun bir aradan dolu statda oynadı.Seyircinin tüm desteğini maç boyunca alan sarı lacivertliler maç sonu taraftarlarının protestoları ile karşılaştılar.Taraftarlar ilk defa uzun süre yönetim istifa diye tezahürat yaptılar. 

   Bu sonuçla Fenerbahçe 19 puanla 4. sırada yer alırken, Alanyaspor, 20 puanla Fenerbahçe'nin önünde 3. sıraya yerleşt.Süper Lİg 11. hafta maçlarında Fenerbahçe 30.10.2021 Cumartesi saat 19.00'da Konyaspor deplasmanına çıkarken, Alanuaspor 31.10.2021 Pazar günü saat 16.00'da evinde Göztepe ile karşılacak.

Süper Lİg 10. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lİg 10. Hafta Puan Durumu;

Süper Lİg 11. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 24.10.2021 20:56
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAlanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
M.Başakşehir kazanmaya devam etti
M.Başakşehir kazanmaya devam etti
Sivasspor 1 -A.Demirspor 1
Sivasspor 1 -A.Demirspor 1
F.Karagümrük 1- Hatayspor 1
F.Karagümrük 1- Hatayspor 1
Manchester City deplasmanda farklı kazandı
Manchester City deplasmanda farklı kazandı
Chelsea'den gol fırtınası
Chelsea'den gol fırtınası
Trabzonspor İzmir deplasmanından üç puanla dönüyor
Trabzonspor İzmir deplasmanından üç puanla dönüyor
Gaziantep FK uzatmalarda 1 puanı aldı
Gaziantep FK uzatmalarda 1 puanı aldı
İH Konyaspor 5 maç sonra kazandı
İH Konyaspor 5 maç sonra kazandı
 Ç.Rizespor ilk galibiyetini aldı
 Ç.Rizespor ilk galibiyetini aldı
Altay'da yenilgi serisi devam
Altay'da yenilgi serisi devam

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim