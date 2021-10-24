Fenerbahçe Kadıköy'de dağıldı

Süper Lİg 10. hafta maçında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'a 2-1 yenildi ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.Karşılaşmanın 32. dakikasında Fenerbahçe'de Miha Zajc sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 70. dakikada Alanyaspor'da Joao Novais sarı kart gördü.75. dakikada Alanyaspor, Emre Akbaba ile 1-0 öne geçti.80. dakikada Fenerbaçe, Serdar Dursun ile skoru 1-1 yaptı.85. dakikada Fenebrahçe'de Filip Novak sarı kart gördü.90+3. dakikada Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmadan Alanyaspor 2-1 galip ayrıldı.

Kadıköy'de Yönetim İstifa Sesleri

Fenerbahçe uzun bir aradan dolu statda oynadı.Seyircinin tüm desteğini maç boyunca alan sarı lacivertliler maç sonu taraftarlarının protestoları ile karşılaştılar.Taraftarlar ilk defa uzun süre yönetim istifa diye tezahürat yaptılar.

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Süper Lİg 10. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Bu sonuçla Fenerbahçepuanla 4. sırada yer alırken, Alanyaspor,puanla Fenerbahçe'nin önünde 3. sıraya yerleşt.Süper Lİg 11. hafta maçlarında Fenerbahçe 30.10.2021 Cumartesi saat 19.00'da Konyaspor deplasmanına çıkarken, Alanuaspor 31.10.2021 Pazar günü saat 16.00'da evinde Göztepe ile karşılacak.

Süper Lİg 10. Hafta Puan Durumu;

Süper Lİg 11. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF