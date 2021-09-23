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Fenerbahçe, Kadıköy'de ışıl ışıl

 Süper Lig 6. Hafta maçında Fenerbahçe evinde Giresunspor’u 2-1 yendi.

23 Eylül 2021 Perşembe 21:36
Fenerbahçe, Kadıköy'de ışıl ışıl

Fenerbahçe, Kadıköy'de ışıl ışıl

     Süper Lig 6. Hafta maçında Fenerbahçe evinde Giresunspor’u 2-1 yendi.Karşılaşmanın 2. Dakikasında Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile 1-0 öne geçti.32. dakikada Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü.40. dakikada ceza sahası içinde Mert hakan Yandaş topla elle oynayınca Giresunspor penaltı kazandı.

   Giresunspor’da kazanılan penaltı atışını kaptan İbrahim Balde kullandı.Top direkten döndü.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

İkinci Yarı

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe Mert hakan Yandaş oyundan çıktı.Yerine Miguel Crespo oyuna girdi.49. dakikada Fenerbahçe Mesut Özil ile gole çok yaklaştı.Mesut Özil kale çizgisi üzerinde topa dokunamadı.56 dakikada Giresunspor’da Aziz Behich, Joey Pelupessy oyundan çıktılar.Emre Taşdemir ve Magomed Suleymanov oyuna girdiler.60. dakikada Fenerbahçe’de Serdar Aziz ve Diego Rossi oyundan çıktılar.Yerine Filim Novak ve Mergim Berisha oyuna girdiler.

   64. dakikada Fenerbahçe, Mesut Özil 2-0 öne geçti.67. dakikada Fenerbahçe’de Min-Jae Kim sarı kart gördü.68. dakikada Giresunspor’da Emre Taşdemir’in şutu yandan dışarı gitti.73. dakikada Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu oyundan çıktı.Yerine Muhammed Gümüşkaya oyuna girdi.77. dakikada Giresunspor’da Fousseni Diabate oyundan çıktı.Yerine Erol Can Akdağ oyuna girdi.81. dakikada Fenerbahçe’de Enner Valencia çıkarken yerine Dimitrios Pelkas girdi.85. dakikada Giresunspor Süper Lig’de ilk golünü attı.Giresunspor, Souleymane Doukara ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Diego Rossi, Enner Valencia, Brigth Osayi-Samuel

Teknik Direktör:Vitor Pereira

Giresunspor:Onurcan Piri, Mamadou Diarra, Zeki Yavru, Aziz Behich, Alexis Perez, Joey Pelupessy, Hamidou Traore, Fousseni Daibate, Flavio, Serginho, İbrahim Balde

Teknik Direktör:Hakan Keleş

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 13 yaparken, Giresunspor 1 puanda kaldı.

Fenerbahçe ve Giresunspor’un 7. Hafta Maç Programı;

26.09.2021 Pazar Saat:19.00 Hatayspor-Fenerbahçe

26.09.2021 Pazar Saat:13.30 Giresuspor-Konyaspor

Süper Lig 6. haftanın toplu sonuçları;

Puan Durumu;

Son Güncelleme: 23.09.2021 21:49
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGiresunspor
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