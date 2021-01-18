Fenerbahçe Kadıköy'de ışıl ışıl
Fenerbahçe evinde oynadığı karşılaşmada MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi.Karşılaşmanın 25.dakikasında Ankaragücü tehlikeli geldi.Kaleci Altay, kornerden kaleye direkt olarak gelen topa müdahale etti ve top direğe çarpıp Ozan Tufan’ın önüne düştü. Ozan Tufan topu uzaklaştırarak savunmasına yardım etti.28.dakikada Fenerbahçe Thiam ile 1-0 öne geçti.34.dakikada Samatta,skoru 2-0’a getirdi.41.dakikada Fenerbahçe’de Ozan Tufan ayağını havaya fazla kaldırınca sarı kart gördü ve Perşembe günü oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in Maç Yorumu
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta
Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Endri, Saba, Paintsil, Bolingi