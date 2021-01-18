Fenerbahçe Kadıköy'de ışıl ışıl

Fenerbahçe evinde oynadığı karşılaşmada MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi.Karşılaşmanın 25.dakikasında Ankaragücü tehlikeli geldi.Kaleci Altay, kornerden kaleye direkt olarak gelen topa müdahale etti ve top direğe çarpıp Ozan Tufan’ın önüne düştü. Ozan Tufan topu uzaklaştırarak savunmasına yardım etti.28.dakikada Fenerbahçe Thiam ile 1-0 öne geçti.34.dakikada Samatta,skoru 2-0’a getirdi.41.dakikada Fenerbahçe’de Ozan Tufan ayağını havaya fazla kaldırınca sarı kart gördü ve Perşembe günü oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. dakikada Fenerbahçe’de az önce bir sakatlık geçiren Serdar Aziz yerini Mauricio Lemos’a bıraktı.67.dakikada Valencia durumu 3-0 yaptı.90+4. dakikada Emre Güral MKE Ankaragücü'nün karşılaşmada tek golünü attı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-1 kazanarak puanını 38 yaparken, Ankaragücü 15 puanda kaldı.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in Maç Yorumu

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Endri, Saba, Paintsil, Bolingi