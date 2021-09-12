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Fenerbahçe Kadıköy'de takıldı

 Süper Lig 4. hafta maçında Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı.

12 Eylül 2021 Pazar 18:35
Fenerbahçe Kadıköy'de takıldı

Fenerbahçe Kadıköy'de takıldı

   Süper Lig 4. hafta maçında Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı lacivertliler 23. dakikada  Osayi-Samuel ile 1-0 öne geçti.Oyunun kontrolünü ele alan sarı lacivertliler ikinci gol peşinde koşarken 45. dakikada Altay'ın inanılmaz bir hata yaptı ve penaltı ya sebebiyet verdi.Demir Grup Sivasspor, Pedro Henrique ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe skoru lehine çevirmek adına sahada elinden gelen herşeyi denedi.Ancak Demir Grup Sivasspor sarı lacivertlilere bu fırsatı tnımadı.Karşılaşma ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.Fenerbahçe 3 maç sonra sahadan 1 puanla ayrılırken, Demir grup Sivasspor beraberlik serisine devam etti.

    Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 10 yaparken, Demir grup Sivasspor 2 puanda oldu.Haftaya Fenerbahçe M.Başakşehir ile deplasmanda oynarken, Demir Grup Sivasspor evinde  Gaziantep FK ile oynayacak.

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Mesut Özil, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Diego Rossi, Mergim Berisha, Bright Osayi-Samuel

Yedekler:Berke Özer, Çağtay Kurukalıp, Attila Szalai, Burak Kapacak, Max Meyer, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Miguel Crespo, Enner Valencia 

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Demir Grup Sivasspor:Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Dimitris Goutas, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Pedro Henriqu

Yedekler:Ali Şaşal Vural, Samba Camara, Koray Altınay, Ziya Erdal, Jorge Felix, Erdoğan Yeşilyurt, Kerem Atakan Kesgin, Azubuike Okechukwu, Mehmet Albayrak, Sefa Yılmaz

Teknik Direktör:Rıza Çalımbay

Vitor Pereria "Bir puan beni mutlu etmedi"

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, D.G. Sivasspor ile 1-1 eşitlikle tamamlanan maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Vitor Pereria şöyle konuştu;
 
Zorlu bir maçtı. Takım ruhunu sahada gösterebildik. Savaştık, koştuk, baskı yaptık ama tabii ki bazı problemlerimiz vardı. Yeni gelen oyuncularımız vardı, milli takımdan dönen oyuncularımız vardı. Bu oyuncuların kaynaşmasını sağlayabilmek için yeterli süremiz yoktu.
 
Maç içinde bazı problemler yaşandı. Oyun, sakatlıklardan dolayı çok fazla durdu. Yaptığımız hatalardan dersler çıkarıp, gelişmeye devam etmeye çalışacağız. Taraftarlarımız bizi çok desteklediler, onlara üç puanı hediye edemediğimiz için üzgünüz.

Bir puan beni tabii ki de mutlu etmiyor. Kazanamadık ama takımımın ortaya koyduğu ruhtan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Sakatlanan oyuncularımızın durumunu kontrollerin ardından öğreneceğiz."
 
 
 

Son Güncelleme: 12.09.2021 20:52
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDemir Grup Sivasspor
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