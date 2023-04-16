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Fenerbahçe Kadın Basketbolda Avrupa Şampiyonu

Çekya’nın başkenti Prog’ta düzenlenen Kadınlar EuroLeague Final Four maçında Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 99-60 yenerek Avrupa Şampiyon oldu.

16 Nisan 2023 Pazar 22:33
Fenerbahçe Kadın Basketbolda Avrupa Şampiyonu

Fenerbahçe Kadın Basketbolda Avrupa Şampiyonu

   Çekya’nın başkenti Prog’ta düzenlenen Kadınlar EuroLeague Final Four maçında Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 yenerek Avrupa Şampiyon oldu.Üst üste 2. Toplamda 5.kez finalde mücadele eden Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı bu sefer mutlu sona ulaştı.

   Karşılaşmanın İlk periyotunu Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı 29-17 önde tamamladı. 

   İkinci periyota da hızlı başlayan taraf Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın basketbol Takımı oldu.Karşılaşmanın ilk yarısı 33 sayı farkla 57-24 Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı üstünlüğü ile tamamlandı.

   Müsabakanın ikinci yarısında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’nin baskılı oyunu ile farkı kapatma için maça asıldı 3.periyot 20-20 berabere tamamlandı.

   4.ve son periyotta Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı oyunu tamamen kontrolü altına aldı karşılaşmadan 99-60 galip ayrılarak Avrupa Şampiyonu oldu.ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi finalde ikinci oldu.

    Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda Breanna Stewart 17’si ilk çeyrekte olmak üzere kaydettiği 35 sayıyla EuroLague finallerinin en skorer ismi oldu ve tarihe geçti.

(Fenerbahçe)

Son Güncelleme: 16.04.2023 22:53
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol TakımıÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
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