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Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında gol şov yaptı I Kasımpaşa 0-Fenerbahçe 3

Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı etkili ve güzel futbolu ile 3-0 yendi.

04 Ocak 2021 Pazartesi 21:00
Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında gol şov yaptı I Kasımpaşa 0-Fenerbahçe 3

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında gol şov yaptı I Kasımpaşa 0-Fenerbahçe 3

   Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı etkili ve güzel futbolu ile 3-0 yendi.Karşılaşmaya Fenerbahçe etkili başladı.13. dakikada Mert’in sol kanattan içeriye çevirdi, savunmanın uzaklaştıramadığı top Thiam’ın önünde kaldı, bekletmeden vuruşunda konuk ekip 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.45+1.dakikada  Pelkas savunmanın arkasına attığı pasta hızlanan Thiam, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın 60.dakikasında  Fenerbahçe’nin hızlı hücumunda Pelkas’ın içeri yaptığı orta Thiam’ı geçti, Sinan’ın önünde kaldı. Kayarak şutunu çeken Sinan’ın topunu kaleci Ramazan kontrol etti.69.dakikada Pelkas bu kez kendisi gole yaklaştı. Ancak ceza sahası içinden çektiği şut direğin dibinden auta çıktı.86. dakikada Fenerbahçe Ozan ile kazandığı topta hızlı hücuma çıktı. Ozan’ın pasında topla buluşan Ferdi, kalecinin üzerinden aşırtma vuruşla skoru 3-0’a getirdi.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in Maç Yorumu

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tirpan, Brecka, Hadadi, Sadiku, Doğucan, Carius, Anıl, Yusuf Erdoğan, Hodzic 

Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam

 

 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKasımpaşa
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