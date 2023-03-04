Fenerbahçe, Kayseri deplasmanından 3 puanla dönüyor….

Spor Toto Süper Lig 24.hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor’u 2-1 yendi.RGG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Attila Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaklar hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 7.dakikasında Fenerbahçe, Enner Valencia ile 1-0 öne geçti.42.dakikada Kayserispor’da sakatlanan Lionel Carole oyundan çıktı.Yerine Antony Uzodimma oyuna girdi.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe’de Miguel Crespo oyundan çıktı.yerine Miha Zajc oyunda girdi.58.dakikada Fenerbahçe’de Attila Szalai sarı kart gördü.60.dakikada Fenerbahçe’de Arda Güler oyundan çıktı.Yerine İrfan Can Kahveci oyuna girdi.

66.dakikada Kayserispor’da Carlos Mane ve Gustavı Campanharo oyundan çıktılar.Yerine Mario Gavranovic ve Emrah başsan oyuna girdiler.67.dakikada Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ile skoru 2-0 yaptı.78.dakikada Fenerbahçe’de Joshua King oyundan çıktı.Yerine Emre Mor oyuna girdi.

82.dakikada Kayserispor’da Olivier Kemen ve Mame Thiam oyundan çıktılar.Yerine İlhan Parlak ve Ramazan Civelek oyuna girdiler.87.dakikada Fenerbahçe’de Enner Valencia ve Diego Rossi oyundan çıktılar.Yerine Serdar Dursun ve Serdar Aziz oyuna girdiler.90+5.dakikada Kayserispor Arif Kocaman ile skoru 2-1 yaptı.karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor’u 2-1 yendi.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 51 yaparken, Kayserispor 35 puanda kaldı.

Süper Lig 24.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 24.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 25.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF