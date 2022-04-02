Fenerbahçe Kayserispor’u farklı yendi.

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31.hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor’u 4-0 yendi.Karşılaşmaya Fenerbahçe önde baskılı başladı.16. dakikada Rossi’nin asistini Miha Zajc gole çevirdi ve Fenerbahçe karşılaşmada 1-0 öne geçti.35. dakikada Fenerbahçe’de Serdar Aziz sarı kart gördü.45. dakikada İrfan Can’ın asisti ile Diego Rossi skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerabhçe’nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Kayserispor 2 değişiklik ile başladı.Abdülkadir Parmak, Miguel Cardaso oyundan çıktılar.Yerine Andreas Bertolacci ve Mustafa Pektemek oyuna girdi. 54. Dakikada Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’nin uzaktan attığı nefis golle skoru 3-0 yaptı.56. dakikada Fenerbahçe’de Osayi Samuel sarı kart gördü.59. dakikada Kayserispor’da Mustafa Pektemek’in kafa şutu az farkla auta çıktı.63. dakikada Kayserispor serbest vuruş kazandı.Fenerbahçe ceza sahası üzerinde kazanılan serbest vuruşu Emrah Başsan kullandı.Top barajdan sekerek kornere çıktı.68. dakikada Kayserispor’da Emrah Başsan çıktı yerine Carlos Mane girerken Fenerbahçe’de sarı kart sınırında olan İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi çıkarken yerine Arda Güler ve Dimitrios Pelkas oyuna girdi.73. dakikada Kayserispor’da Onur Bulut sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.Onur Bulut, Göztepe deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

75. Dakikada Fenerbahçe’de Filip Novak ve Miha Zajc oyundan çıkarken yerine Ferdi Kadıoğlu ve Luiz Gustavo oyuna girdi.Aynı dakikalarda Kayserispor’da da Mario Gavranovic ve Gustavo Camğanharo oyundan çıkarken yerine İlhan Parlak ve Gökhan Sazdağı oyuna girdiler.84. dakikada Fenerbahçe'de sarı kart sınırında olan Min-Jae Kim yerini Attila Szalai bıraktı.90+3. dakikada Fenerbahçe genç Arda Güler ile skoru 4-0 yaptı.Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda 4-0 kazandı.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 56 yaparak maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti.

Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Abdulkadir Parmak, Kemen, Emrah, Cardoso, Gavranovic

Fenerbahçe: Altay, Novak, Min Jae, Serdar Aziz, Osayi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Süper Lig 31. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 31. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 32. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF