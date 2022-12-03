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Fenerbahçe kazanmaya devam ediyor....Fenerbahçe 2- Villareal 1

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında Fenerbahçe ikinci maçında İspanya LaLiga ekiplerinden Villareal’i 2-1 yendi.

03 Aralık 2022 Cumartesi 20:48
Fenerbahçe kazanmaya devam ediyor....Fenerbahçe 2- Villareal 1

Fenerbahçe kazanmaya devam ediyor....Fenerbahçe 2- Villareal 1

   Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında Fenerbahçe ikinci maçında İspanya LaLiga ekiplerinden Villareal’i 2-1 yendi.Karşılaşmanın 24. Dakikasında Villareal, Etienne Capouse ile 1-0 öne geçti.31. dakikada fenerbahçe, Serdar Dursun’un penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Villareal 7 oyuncu değişikliği ile başladı.Adrian De La Fuente, Luis Eduardo Quintero Herneandez, Dani pareo, Etience Capouse, Francis Coquelin, Raul Albiot ve Johan Majica oyundan çıktılar.Yerine Kiko Femenia, Samuel Chukwueze, Manuel Trigueros, Alejandro Baena Rodriguez, Manuel Morlanesi Alfonso Pedraza ve Aissa Mondi oyuna girdiler.

   56. Dakikada Fenerbahçe’de Osman Ertuğrul Çeti ve Lincoln oyundan çıktılar.Yerine İrfan Can Eğribayat ve Joshua King oyuna girdiler.59. dakikada Fenerbahçe’de Serdar Dursun’un şutu direkten döndü.61. dakikada Villareal’de Gerard Moreno yerini Jorge Pascula Medina’ya bıraktı.

   65. Dakikada Fenerbahçe’de Willian Arao ve Miha Zajc oyundan çıktılar.Yerine Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek oyuna girdiler.71. dakikada Villareal’de Pepe Reina yerini Ian Cassaro Usart’a bırakırken,Fenerbahçe’de Diego Rossi ve Ezgjan Alioski oyundan çıktılar.Yerine Bruma ve Mauricio Lemos  oyuna girdiler.75. dakikada Villareal’de ikinci yarıda oyuna giren Alfonso Pedrada sakatlanarak oyundan çıktı.Yerine Nikita Iosifov  oyuna girdi.79.dakikada Fenerbahçe, Joshua King ile 2-1 öne geçti.82.dakikada Villareal'de lejandro Baena Rodriguez sarı kart gördü.87. dakikada fenerbahçe'de Bruma sarı kart gördü.
   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Villareal’i 2-1 yendi.

Fenerbahçe:Osman Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Miha Zajc, Diego Rossi, Serdar Dursun 

Villarreal:Pepe Reina, Raul Albiol, Jorge Cuenca, Johan Mojica, Adrian De La Fuente, Etienne Capoue, Dani Parejo, Francis Coquelin, Gerard Moreno, Diego Collado Raya, Luis Eduardo Quintero Hernandez    

   

Son Güncelleme: 03.12.2022 21:04
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeVillareal
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