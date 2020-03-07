Fenerbahçe kazanmayı unuttu

Fenerbahçe'de kötü gidiş hız kesmiyor.Fenerbahçe Yukatel Denizlispor maçı ile Süper Lig'de 25. hafta heyecanı sürdü. Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe, konuk ekip Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı ve Kanarya'nın ligde üç puan hasreti 6 maça çıktı. Fenerbahçe bu sonuçla 40 puana, konuk ekip Yukatel Denizlispor ise 30 puana çıktı.

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Ligde beş maçtır kazanamayan ve Teknik Direktör Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe, zorlu maçta konuğu ile 2-2 berabere kaldı ve Kanarya'nın galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Maçta 22. dakikada Ozan Tufan'la öne geçen sarı-lacivertliler, 45'te Murawski'nin penaltı golü ve 75'te Mustafa Yumlu'nun golüyle geri düştü ancak 90+2'de Serdar Aziz son sözü söyledi! Kadıköy'de puanlar paylaşıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe 40 puana, Yukatel Denizlispor ise 30 puana çıktı.

Fenerbahçe'de 31'de sakatlanan Max Kruse'nin yerine Zajc oyuna girdi.Penaltıya sebebiyet veren Tolgay Arslan, 36'da gördüğü sarı kartın ardından 44'te de penaltı pozisyonunda elle oynadığı için sarı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

(Skor)