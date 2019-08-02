Fenerbahçe Kolarov'a kavuşuyor

Fenerbahçe uzun süredir transfer etmek istediği yıldız futbolcu ile mutlu sona ulaşıyor.Fenerbahçe 4 milyon Euro isteyen Roma’ya 2.5 milyon Euro teklif etti... Kolarov da İtalyanlar’a baskı yapınca yelkenler suya indi. İtalya'ya giden menajer Mirsad Türkcan, Roma kulübüyle masaya oturdu. Büyük oranda anlaşma sağlandı.

Fener transferdeki büyük gözdesi Alexandar Kolarov'a kavuşuyor... Bayern Münih maçı sonrası düğmeye basan Sarı-Lacivertliler, mutlu sona çok yaklaştı. İtalya'ya giden menajer Mirsad Türkcan, Roma kulübüyle masaya oturdu. Büyük oranda anlaşma sağlandı.20 Haziran'da İstanbul'a gelen Kolarov, Fenerbahçe ile el sıkışmıştı. Ancak Roma kulübünün tutumu ve 4 milyon Euro'luk bonservis talebi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.

Roma yetkilileri ile görüşen Türkcan'ın 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Kolarov'un da gitme konusunda İtalyanlar'a büyük bir baskı yaptığı belirtiliyor.

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