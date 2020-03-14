Fenerbahçe Konya deplasmanında

Fenerbahçe bu akşam saat 20.00'de deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.Fenerbahçe haftaya 40 puanla 7. sırada girerken rakibimiz İttifak Holding Konyaspor ise 23 puanla 15. sırada bulunuyor.



Maç seyircisiz oynanacak



İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçemiz arasında yapılacak karşılaşma seyircisiz oynanacak. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mücadeleye seyirciler alınmayacak.



Fenerbahçe ile Konyaspor 38. maça çıkıyor



Konya'daki maçlar

Farklı skorlar

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor ile Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek.Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 37 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Rekabetteki son 5 randevuyu kaybetmeyen Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 41 golle yanıt verdi.Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 18 kez karşı karşıya geldi. Takımımız, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 3'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti.Fenerbahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 23 gol gördü.Geçen sezon Konya'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 6 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

(Fenerbahçe)