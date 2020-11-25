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Fenerbahçe kupa maçında gol yağdırdı

 Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçında Sivas Belediyespor'u 4-0 yendi.k

25 Kasım 2020 Çarşamba 17:19
Fenerbahçe kupa maçında gol yağdırdı

Fenerbahçe kupa maçında gol yağdırdı

   Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçında Sivas Belediyespor'u 4-0 yendi.karşılaşmada ilk gol 41’inci dakikada sağ tarafta topla buluşan Ferdinin arka direğe plase ortasına altıpas üzerinde Thiam’ın kafa vuruşu gol oldu: 1-0.

   63’üncü dakikada ceza sahası içinde Mert Hakan ile yaptığı verkaçla Ferdi, sıfıra inerek yerden pasında Pelkas, topuk vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.68’inci dakikada ceza yayının sol tarafında topu kapan Thiam, topu uzak direğe gönderdi ve takımını 3 farkla öne geçirdi: 3-0.73’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Mert Hakanın bekletmeden penaltı noktası gerisindeki Ademi’ye gönderdiği topta Ademi’nin vuruşu ağlarla buluştu: 4-0.Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.Fenerbahçe turu geçti.

FENERBAHÇE: Altay, Uğur Kaan, Serdar, Sadık, Caner (Dk. 46 Novak), Ozan (Dk. 46 Gustavo), Mert Hakan (Dk. 76 Eyüp), Ferdi, Ömer Faruk (Dk. 46 Pelkas), Thiam, Samatta (Dk. 60 Ademi)

SİVAS BELEDİYESPOR: Necati, Fatih (Dk. 87 Murat), Furkan, Abdulkadir, Muhsin, Mustafa Aydın (Dk. 46 Ali Say), Şefki (Dk. 67 Muhammet Mustafa), Cumhur, Ozan (Dk. 67 Abdullah), Emre (Dk. 67 Volkan), Mustafa Türk

GOLLER: Dk. 41 ve Dk. 68 Thiam, Dk. 63 Pelkas, Dk. 73 Ademi (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Fatih, Ozan (Sivas Belediyespor) – Serdar Aziz, Gustavo (Fenerbahçe)

Son Güncelleme: 25.11.2020 17:28
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeZiraat Türkiye KupasıSivas Belediyespor
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