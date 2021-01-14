Fenerbahçe kupada çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.Sarı lacivertli takım, 51 dakikada suskun golcüsü Samatta'nın kafa vuruşuyla öne geçti ve çeyrek finale adını yazdıran son takım oldu.

Son 16 turunun son maçında sahasında bir başka Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve son 8'e adını yazdırdı.Fenerbahçe'ye turu getiren gol, Samatta'dan geldi. Fenerbahçe formasıyla Karagümrük'e 2 gol atan ve suskunluğa bürünen Samatta, 104 gün sonra golle buluştu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'ndaki Kasımpaşa maçında lige göre 11'de 6 değişiklik yaparken, 9 eksikle sahaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde ligde oynadıkları BB Erzurumspor maçına göre 11'de 6 değişiklik yaptı. Altay Bayındır, Ozan Tufan, Tisserand, Mame Thiam yedek kulübesinde yer alırken, Pelkas ve Sadık Çiftpınar ise kadroda bulunmuyor. Bu futbolcuların yerine kalede Harun Tekin, stoperde Lemos ve Serdar Aziz, orta alanın solunda Ferdi Kadıoğlu, forvette ise Cisse ile Samatta ilk 11'de sahaya çıktı.

(Sabah)