Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fenerbahçe kupada çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

14 Ocak 2021 Perşembe 22:45
Fenerbahçe kupada çeyrek finalde

Fenerbahçe kupada çeyrek finalde

   Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.Sarı lacivertli takım, 51 dakikada suskun golcüsü Samatta'nın kafa vuruşuyla öne geçti ve çeyrek finale adını yazdıran son takım oldu.

    Son 16 turunun son maçında sahasında bir başka Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve son 8'e adını yazdırdı.Fenerbahçe'ye turu getiren gol, Samatta'dan geldi. Fenerbahçe formasıyla Karagümrük'e 2 gol atan ve suskunluğa bürünen Samatta, 104 gün sonra golle buluştu.

   Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'ndaki Kasımpaşa maçında lige göre 11'de 6 değişiklik yaparken, 9 eksikle sahaya çıktı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde ligde oynadıkları BB Erzurumspor maçına göre 11'de 6 değişiklik yaptı. Altay Bayındır, Ozan Tufan, Tisserand, Mame Thiam yedek kulübesinde yer alırken, Pelkas ve Sadık Çiftpınar ise kadroda bulunmuyor. Bu futbolcuların yerine kalede Harun Tekin, stoperde Lemos ve Serdar Aziz, orta alanın solunda Ferdi Kadıoğlu, forvette ise Cisse ile Samatta ilk 11'de sahaya çıktı.

(Sabah)

Son Güncelleme: 14.01.2021 22:52
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıFenerbahçeKasımpaşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A.Alanyaspor çeyrek finalde
A.Alanyaspor çeyrek finalde
Beşiktaş, Ç.Rizspor'u kupa dışında bıraktı
Beşiktaş, Ç.Rizspor'u kupa dışında bıraktı
M.Başakşehir'den kupada gol şov
M.Başakşehir'den kupada gol şov
Konyaspor çeyrek finalde
Konyaspor çeyrek finalde
M.Başakşehir, Skrtel’in sözleşmesi feshedildi
M.Başakşehir, Skrtel’in sözleşmesi feshedildi
Yabancı oyuncu sayısı 16’ya çıkartıldı
Yabancı oyuncu sayısı 16’ya çıkartıldı
Galatasaray penaltı atışlarıyla çeyrek finalde
Galatasaray penaltı atışlarıyla çeyrek finalde
Fenerbahçe Beko 96- Baskonia 76
Fenerbahçe Beko 96- Baskonia 76
Anadolu Efes 84-ALBA Berlin 76
Anadolu Efes 84-ALBA Berlin 76
DG Sivasspor uzatmalarda turu geçti
DG Sivasspor uzatmalarda turu geçti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim