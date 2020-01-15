Fenerbahçe kupada sessiz

Fenerbahçe kupa maçında deplasmanda Kayserispor'la berabere kaldı.Kayserispor Fenerbahçe maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu mücadelesi devam etti. Ersun Yanal'ın geçirdiği ağır grip nedeniyle kenarda yer alamadığı maçta iki ekip de oldukça etkisiz bir görüntü çizdi ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Rövaş 21 Ocak'ta oynanacak.

Fenerbahçe, Süper Lig’de son sırada yer alan rakibine karşı rotasyon kadrosuyla sahaya çıkarken Teknik Direktör Ersun Yanal geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle kenarda yer alamadı.

54’te Artem Kravets karşı karşıya pozisyonda Harun Tekin’e takıldı, 90+4’te ise Ferdi’nin şık ara pasında Max Kruse, Lung’u geçemedi. Bunun dışında iki takım da tehlike bulamadı. Özellikle Fenerbahçe topa hakim olsa da üçüncü bölgede etkinlik gösteremedi.

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