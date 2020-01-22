Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Fenerbahçe kupada yoluna devam etti

Fenerbahçe kupada Kayserispor'u eleyerek yoluna devam etti.

22 Ocak 2020 Çarşamba 00:11
Fenerbahçe kupada yoluna devam etti

Fenerbahçe kupada yoluna devam etti

   Fenerbahçe kupada Kayserispor'u eleyerek yoluna devam etti.Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nun rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ile Kayserispor, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ersun Yanal as kadrodan Jailson, Gustavo, Dirar ve Kruse’ye görev verdiği maçta sarı-lacivertliler rakibini 2-0 mağlup etti.

   Kayseri’de oynanan ve 0-0 biten mücadelenin rövanşında Fenerbahçe ilk yarıda avantajlı skoru elde etti. 23. dakikada Ferdi Kadıoğlu takımını 1-0 öne geçirirken, 45+1’de Mevlüt Erdinç Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti: 2-0.

   İkinci yarısının hafif tempoda geçtiği maçta her iki takım da birer kez tehlikeli pozisyona gerdi.Maçın 85. dakikasında Mehmet Ekici bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayla resmi maça çıktı. Sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan orta saha oyuncusu, Garry Rodrigues’in yerine oyuna girdi. Dirar ise yerini Isla’ya bırakmadan önce Mehmet Ekici’nin koluna kaptanlık bandını taktı.

   Fenerbahçe, Kırklarelispor’dan sonra çeyrek finale yükselen ikinci takım oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final kuraları 24 Ocak Cuma günü çekilecek.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKayserispor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırklarelispor kupada tarih yazdı
Kırklarelispor kupada tarih yazdı
Rize evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi
Rize evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi
Antalyaspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti  
Antalyaspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti  
Ronaldo Juventus'ta tarih yazıyor
Ronaldo Juventus'ta tarih yazıyor
İşte “Geleceğin KarakartaI”ı  
İşte “Geleceğin KarakartaI”ı  
Liverpool,  Manchester United'e acımadı
Liverpool,  Manchester United'e acımadı
Süper Lig'de erken ayrılık
Süper Lig'de erken ayrılık
Protez Tırnak ve Kalıcı Ojedeki Tırnak Mantarı Tehlikesine Dikkat!
Protez Tırnak ve Kalıcı Ojedeki Tırnak Mantarı Tehlikesine Dikkat!
Vodafone Park’ta ‘Abdullah Avcı istifa’ sesleri"
Vodafone Park’ta ‘Abdullah Avcı istifa’ sesleri"
Beşiktaş şampiyonluk yarışında ağır yara aldı
Beşiktaş şampiyonluk yarışında ağır yara aldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim