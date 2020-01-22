Fenerbahçe kupada yoluna devam etti

Fenerbahçe kupada Kayserispor'u eleyerek yoluna devam etti.Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nun rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ile Kayserispor, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ersun Yanal as kadrodan Jailson, Gustavo, Dirar ve Kruse’ye görev verdiği maçta sarı-lacivertliler rakibini 2-0 mağlup etti.

Kayseri’de oynanan ve 0-0 biten mücadelenin rövanşında Fenerbahçe ilk yarıda avantajlı skoru elde etti. 23. dakikada Ferdi Kadıoğlu takımını 1-0 öne geçirirken, 45+1’de Mevlüt Erdinç Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti: 2-0.

İkinci yarısının hafif tempoda geçtiği maçta her iki takım da birer kez tehlikeli pozisyona gerdi.Maçın 85. dakikasında Mehmet Ekici bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayla resmi maça çıktı. Sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan orta saha oyuncusu, Garry Rodrigues’in yerine oyuna girdi. Dirar ise yerini Isla’ya bırakmadan önce Mehmet Ekici’nin koluna kaptanlık bandını taktı.

Fenerbahçe, Kırklarelispor’dan sonra çeyrek finale yükselen ikinci takım oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final kuraları 24 Ocak Cuma günü çekilecek.

(Sözcü)