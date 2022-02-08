Fenerbahçe kupaya veda etti
Süper Lig yarışında bekleneni veremeyen sarı lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası son 16. Turu'nda uzun süre 10 kişi oynayan Kayserispor'a evinde yenilerek veda ett.Maçın tek golü 90+3'te Ramazan'dan geldi.Bu sonuçla çeyrek finale kalan ekip Kayserispor oldu.
Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Mane, Emrah, Bertolacci, Mustafa
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan diğer maçlarda Kasımpaşa evinde Gaziantepe 2-1 yenilerek kupaya veda ederken.Fatih Karagümrük adeta gol düellosu şeklinde geçen maçta Konyaspor'u 5-4 yenerek yoluna devam etti.