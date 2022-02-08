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Fenerbahçe kupaya veda etti

Süper Lig yarışında bekleneni veremeyen sarı lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası son 16. Turu'nda uzun süre 10 kişi oynayan Kayserispor'a evinde yenilerek veda ett.

08 Şubat 2022 Salı 22:40
Fenerbahçe kupaya veda etti

Fenerbahçe kupaya veda etti

    Süper Lig yarışında bekleneni veremeyen sarı lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası son 16. Turu'nda uzun süre 10 kişi oynayan Kayserispor'a evinde yenilerek veda ett.Maçın tek golü 90+3'te Ramazan'dan geldi.Bu sonuçla çeyrek finale kalan ekip Kayserispor oldu.

Fenerbahçe: Berke, Szalai, Kim, Nazım, Osayi, Ferdi, Ozan, Crespo, Mert Hakan, Valencia, Berisha

Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Mane, Emrah, Bertolacci, Mustafa

    Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan diğer maçlarda Kasımpaşa evinde Gaziantepe 2-1 yenilerek kupaya veda ederken.Fatih Karagümrük adeta gol düellosu şeklinde geçen maçta Konyaspor'u 5-4 yenerek yoluna devam etti.

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıFenerbahçeKayserispor
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