Fenerbahçe liderliğe oturdu....Fenerbahçe 1 - Başakşehir FK 0
Spor Toto Süper Lig 11. hafta maçında Fenerbahçe evinde Başakşehir' FK'nü 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetti.Karşılaşmanın
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. Dakikada Başakşehir FK’de Serdar Gürler yerini Mounir Choular oyuna girdi.61. dakikada Başakşehir FK’de Deniz Türüç sarı kart gördü.62. dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.68. dakikada Fenerbahçe’de İsmail Yüksek yerini Willian Arao’a bıraktı.69. dakikada Başakşehir FK’de Mahmut Tekdemir sarı kart gördü.
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, Michy Batshuayi ve Enner Valencia oyundan çıktılar.Yerine Emre Mor, Diego Rossi ve Joao Pedro oyuna girdiler.80. dakikada Başakşehir FK’de Bertrand Traore oyundan çıktı.Yerine Danijel Aleksic oyuna girdi.85. dakikada Fenerbahçe Diego Rossi'nin golü ile 1-0 öne geçti.87. dakikada Başakşehir FK'de Deniz Türüç ve Berkay Özcan oyundan çıktılar.Yerine Philippe Paulin Keny ve Patryk Szysz oyuna girdiler.90+1. dakikada Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu yerini Bright Osayi-Samuel'e bıraktı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 1-0 yendi.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 23 yaparken, Başakşehir 20 puanda kaldı.
Fenerbhçe:Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Lincoln Henrique, Enner Valencia, Michy Batshuayi
Teknik Direktör:Jorge Jesus
Teknik Direktör:Emre Belözoğlu
Süper Lig 11. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 11. Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 12. Hafta Maç Programı;
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