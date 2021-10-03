Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

Süper Lig 8. hafta maçında lider Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı 2-1yendi.Karşılaşmada 16. dakikada Fenerbahçe, Mergim Berisha ile 1-0 öne geçti.26. dakikada Fenerbahçe'de Miguel Crespo sarı kart gördü.35. dakikadas Kasımpaşa'da Loret Sadiku sarı kart gördü.45. dakikada Fenerbahçe'de Diego Rossi sarı kart gördü.45+4. dakikada Fenerbahçe, Luiz Gustavo ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Kasımpaş iki değişiklikle girdi.Eren Elmalı ve Haris Hajradinovic oyundan çıktı.Yerine Nabiş Dirar ve Salım Aytaç girdi.53. dakikada Kasımpaşa, Michal Travnik skoru 2-1 yaptı.59. dakikada Fenerbahçe’de Luiz Gustavı sarı kart gördü.62. dakikada Kasımpaşa’da Umut Bozok sarı kart gördü.73. dakikada Fenerbahçe’de Serdar Aziz sarı kart gördü.74. dakikada Fenerbahçe’de Filim Novak sarı kart gördü.76. dakikada Kasımpaşa’sa Sakıp Aytaç sarı kart gördü.Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 19 yaparak liderliğini sürdürürken, Kasımpaşa 6 puanda kaldı.Süper Lig 9. Hafta oynanacak karşılaşmalarda Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile oynarken, Kasımpaşa evinde Göztepe ile oynayacak.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Miguel Crespo, Diego Rossi, Mergim Berisha, Serdar Dursun

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Tarkan Serbest, Eren Elmalı, Florent Hadergjonaj, Ryan Donk, Loret Sadiku, Michal Travnik, Haris Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Valentin Eysseric, Umut Bozok

Vitor Pereira

Teknik Direktör:Cihat Arslan

Süper Lig 8. hafta puan durumu;

Süper Lig 8. hafta toplu maç sonuçları;