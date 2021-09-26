Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu

Süper Lig 7. Hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor’u 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı lacivertliler 17. Dakikada Diego Rossi ile 1-0 öne geçtiler.29. dakikada Filip Novak skoru 2-0 yaptı.44. dakikada Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 61. Dakikada Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia oyundan çıktılar.Yerine Miguel Crespo ve Bright Osayi-Samuel oyuna dahil oldu.63. dakikada Hatayspor’da Ayoub El Kaabi ve Mehti Boundjemaa çıktı yerine Dylan Saint-Louis ve Emre Çolak oyuna dahil oldular.70. dakikada Hatayspor, Dylan Saint-Louis ile skoru 2-1 yaptı.71. dakikada Hatayspor’da Saba Lobzhanidze oyundan çıkarken, Mohammed Kamara oyunda girdi.76. dakikada Fenerbahçe’de Mergim Berisha yerini Sedat Dursun’a bıraktı.78. dakikada Hatayspor’da Mame Biram Diouf sarı kart gördü.86. dakikada Fenerbahçe’de Diego Rossi ve Muhammed Gümüşkaya oyundan çıkarken, Mesut Özil ve Dimitrius Pelkas oyuna girdiler.87. dakikada Hatayspor’da Mohammed Kamara sarı kart gördü.89. dakikada Hatayspor’da Sam Adekugba oyundan çıkarken yerine Bülent Cevahir oyuna girdi.Aynı dakika içersinde hatayspor’da Adama Traore çıktı, yerine Muhammed Meert oyuna girdi.90. dakikada Fenerbahçe’de Filim Novak sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve fenerbahçe bu zorlu deplasmanı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 16 yaparken, Hatayspor 13 puanda kaldı.8. Hafta maçında 03.10.2021 pazar günü saat 16.00’da Fenerbahçe evinde Kasımpaş ile oynarken, Hatayspor 03.10.2021 Pazar günü saat 13.30’da deplasmanda Yeni Malatyaspor’la karşı karşıya gelecek.

Hatayspor:

Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sam Adekugbe, Burak Öksüz, Ruben Ribeiro, Saba Lobzhanidze, Adama Traore, Mehti Boudjemaa, Ayoub El Kaabi, Mame Biram Diouf

Teknik Direktör:Ömer Erdoğan

Fenerbahçe:Altay Bayırndır, Min-Jae Kim, Filim Novak, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi, Mergim Berisha, Enner Valencia

Teknik Direktör:Vitor Pereira