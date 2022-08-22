Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu

Spor Toto Süper Lİg 3. Hafta kapanış maçında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u 4-2 yenerek, 3. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu.Karşılaşmanın 13. Dakikasında A.Demirspor’da Samet Akaydın sarı kart gördü.18 dakikada A. Demirspor’da Younes Belhanda sarı kart gördü.20. dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia’nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.38. dakikada A. Demirspor’da Babajide Akintola sarı kart gördü.41. dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia’nın golüyle skoru 2-0 yaptı.Enner Valencia bu golle bu sezon oynadığı 3 maçda da 2’şer gol atarak Lİg’in 3. Haftası sonunda 6 gole ulaştı.45. dakikada Fenerbahçe’de Willian Arao sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına A.Demirspor’da Babajide Akintola yerini Yusuf Sarı’ya bıraktı.47. dakikada Fenerbahçe Miha Zajc ile skoru 3-0 yaptı.49. dakikada Fenerbahçe’de 3. golün sahibi Miha Zajc sarı kart gördü.55. dakikada A.Demirspor, Younes Belhanda’nın penaltı golüyle skoru 3-1 yaptı.61. dakikada Fenerbahçe’de üç oyuncu değişikliği birden oldu.Serdar Dursun, Miha Zajc ve Willian Arao oyundan çıktılar.Yerine Diego Rossi, İsmail Yüksek ve Mert hakan Yandaş oyuna girdiler.Aynı dakika içersinde A. Demirspor’da Gökhan İnler yerini Benjamin Stambouli oyuna girdi.66. dakikada A. Demirspor, Artem Dzyuba ile skoru 3-2 yaptı.58.dakikada A.Demirspor’da Herny Onyekuru sarı kart gördü.80. dakikada Fenerbahçe’de Emre Mor oyundan çıkarken, Ezgjan Aioski oyuna girdi.82. dakikada A.Demirspor’da Yaroslav Rakitskiy kırmızı kartla oyun dışında kaldı.84. dakikada Fenerbahçe, Ezgjan Aioski ile skoru 4-2 yaptı.87. dakikada A.Demirspor'da Britt Assombalonga, Artem Dzyuba'nın yerine oyuna girdi.88. dakikada Fenerbahçe'de Lincoln yerini Bright Osayi-Samuel'e bıraktı.90+2. dakikada A.Demirspor'da Berk Yıldız yerini Jonas Svensson'a bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u 4-2 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Luan Peres,nMauricio Lemos, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln, Miha Zajc, Emre Mor, Enner Valencia, Serdar Dursun

Adana Demirspor:Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Jonas Svensson, Yaroslav Rakitskiy, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Babajide Akintola, Badou Ndiaye, Kevin Rodrigues, Gökhan İnler, Artem Dzyuba

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