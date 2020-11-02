Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu

Fenerbahçe zorlu Antalyaspor deplasamnında 2-1 galip gelerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.Karşılaşmada dört topu direkten dönen Fenerbahçe'yi galibiyete Perotti taşıdı. Antalyaspor Jahovic'in 45. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası maçı 10 kişi tamamladı. Fenerbahçe'de de Sinan Gümüş, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.kinci yarıyı 10 kişi oynayan Antalyaspor, karşısında yoğun bir baskı kuran Fenerbahçe’de Samatta, Pelkas, Gustavo ve Cisse’nin vuruşlarında kale direkleri gole izin vermedi. Sezon başından bu yana en net pozisyonları bulduğu maçı oynayan sarı-lacivertli ekip, üç puanı 2-1’lik sonuçla aldı.Karşılaşmanda 49.dakikada Valencia’nın yerden ortasına Ozan Tufan, gelişine yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi.52. dakikada Podolski, savunmanın arkasına atılan topa yaptığı şık vuruşla beraberliği sağladı.84. dakikada penaltıda topun başına geçen Perotti, takımını öne geçiren golü kaydetti.Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Bu galibiyetle puanını 17 yapan Fenerbahçe, maç fazlasıyla Alanyaspor’un önüne geçerek ligde birinci sıraya yerleşti. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

ANTALYASPOR:

Boffin, Veysel, Mert, Kudryashov, Naldo, Nuri Şahin, Bünyamin Göğüs, Gökdeniz Bayrakdar, Podolski, Jahovic, Orgill

YEDEKLER: Ferhat, Doğukan Özkan, Ersan, Mevlüt Han, Fredy, Ufuk, Serdar, Imeri, Adem Metin, Ali Eren

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta

YEDEKLER: Harun, Lemos, Tolga, Mert Hakan, Cisse, Perotti, Sinan, Nazım, Novak, Ademi