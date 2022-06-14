Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.Fenerbahçe Kulubü'nden yapılan açıklama şöyle,

Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.



2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek olan Lincoln Henrique’nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki hazır bulundu.



Lincoln Henrique’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.



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Fenerbahçe Spor Kulübü