Fenerbahçe maç fazlasıyla lider

Fenerbahçe evinde oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, 5 golün atıldığı, 2 kırmızı kartın gösterildiği ve 2 penaltının verildiği maçta sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Kadıköy'deki mücadeleye Fenerbahçe çok hızlı başladı. Karşılaşmanın 4. dakikasında Kasımpaşa ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Tufan, rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Kosovalı golcü Vedat Muriqi penaltı noktasında topun başına geçerken vuruşunda topu ağlara gönderdi ve 6. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0'lık üstünlüğe taşıyan isim oldu.

Dakika 13'ü gösterdiğinde Fenerbahçe'nin atağında sol kanattan içeri giren Hasan Ali Kaldırım ceza sahası içine orta açtı. Savunmanın uzaklaştıramadığı top Garry Rodrigues'in önünde düştü. Başarılı futbolcunun vuruşunda top kaleci Fatih'te kaldı.

Maçın 16. dakikasında korner kazanan Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin kullandığı kornere vuruşunu yapan Vedat Muriqi'in şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı.

Dakika 34'te Fenerbahçe savunmasının hazırlıksız yakalandığı bir anda Koita topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Koita'nın vuruşu kaleci Altay'dan kornere gitti. Kasımpaşa'nın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Koita bekletmeden vuruşunu yaptı. Araya giren Zanka mutlak bir golü önledi.

Fenerbahçe kalesinde üst üste pozisyonlar bulan Kasımpaşa, aradığı beraberlik golünü 37. dakikada buldu. Kasımpaşa'nın çıktığı kontra atakta Koita'nın pasıyla topla buluşan Yusuf Erdoğan, ceza sahası içindeki Khalili'ye pasını gönderdi. Khalili'nin vuruşu Altay'ın solundan ağlara gitti.

Yediği golün etkisini çabuk atlatan Fenerbahçe 42. dakikada yine penaltı kazandı. Tolga Ciğerci'nin kullandığı kornerde Luiz Gustavo'nun yaptığı kafa vuruşunda Sadiku'nun eline çarpan topu VAR incelemesi sonucu tespit eden hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi. İlk penaltıda olduğu gibi topun başına geçen Vedat Muriqi 44. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda yine hata yapmadı ve topu ağlarla buluşturarak skoru 2-1'e getirdi.

Ancak bu golden sadece 3 dakika sonra Fenerbahçe Serdar Aziz'in golüyle yine 3-2 öne geçti. Tolga Ciğerci'nin kullandığı köşe vuruşunda, markajdan kurtulan Serdar Aziz topa iyi yükseldi ve ilginç bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını 3-2'lik üstünlüğe taşıdı.

Kasımpaşa'nın sol beki Karim Hafez, penaltı öncesinde itirazları nedeniyle sarı kartla cezalandırılırken penaltı sonrasında itirazlarına devam edince ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının 56. dakikasında 10 kişilik Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Sağdan Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşunda top Ben Youssef'in önünde kaldı. Bu futbolcu da düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı.

Mücadelenin 71. dakikasında Fenerbahçe farkı arttırmaya çok yaklaştı. Victor Moses sol kanattan topla ilerledi ve yerden ceza sahası içine pasını yollladı. Topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşu kaleci Fatih'ten döndü.

Fenerbahçe 10 kişi! Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla, 72. dakikada Kasımpaşalı Veigneau'ye yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü. Isla, kayarak yaptığı harekette rakibinin bileğine basmıştı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı ve 20 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.

Sarı lacivertliler, milli aradan sonra ligde Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu