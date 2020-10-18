Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

Fenerbahçe İzmir deplasmanından galibiyetle dönüyor.Süper Lig’in 5. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanarak yenilmezliğini sürdürdü. Göztepe ise sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.Fenerbahçe 11 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Göztepe 6 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler gelecek hafta Pazar günü sahasında Trabzonspor ile; sarı-kırmızılılar ise Cuma günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.23. dakikada Ozan Tufan’ın ortasında top Poko’nun eline çarpınca sarı-lacivertli futbolcu hakeme itiraz etti. Atilla Karaoğlan, VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyip penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Sosa, takımını 1-0 öne geçirdi.Göztepe beraberliği 33. dakikada buldu. Serdar Aziz’in Tripic’e yaptığı faul sonrasında hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Guilherme, Altay’ın uzandığı köşeden topu filelere göndermeyi başardı.Penaltıya sebebiyet veren Serdar Aziz, 10 dakika sonra takımını öne geçirmeyi başardı. Caner’in ortasında altı pas üzerinden yükselen Serdar, kafa vuruşuyla kaleci İrfan Can’ı çaresiz bıraktı: 2-1.

İkinci Yarı

Fenerbahçe ikinci yarıya hızlı başladı.Fenerbahçe’nin formda isimlerinden Ozan Tufan, takip ettiği topta ceza sahasına girer girmez arka direkteki Pelkas’ı iyi gördü. Yunan futbolcu, kafa vuruşunda defans da çarpan topu filelere gönderdi ve Fenerbahçe formasıyla ilk maçında ilk golünü kaydetti: 3-1.Skorda iki farklı geriye düşen Göztepe pes etmedi. 63. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Halil Akbunar, kaleye paralel gönderdiği pasta Altay’ın müdahalesinin de yetersiz olmasıyla topu Guilherme’ye aktardı. Brezilyalı futbolcu hem takımının hem kendisinin ikinci golünü atarak skoru 3-2 yaptı.Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

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