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Fenerbahçe, M.Başakşehir'i farklı yendi I Fenerbahçe 4-M.Başakşehir 1

 Fenerbahçe evinde 3 hafta sonra M. Başakşehir'i farklı yenerek üç puanın sahibi oldu.

23 Aralık 2020 Çarşamba 21:07
Fenerbahçe, M.Başakşehir'i farklı yendi I Fenerbahçe 4-M.Başakşehir 1

Fenerbahçe, M.Başakşehir'i farklı yendi I Fenerbahçe 4-M.Başakşehir 1

   Fenerbahçe evinde 3 hafta sonra M. Başakşehir'i farklı yenerek üç puanın sahibi oldu. Kadıköy'deki maçın 6. dakikasında Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı serbest atışta Epureanu'nun arka direğe aşırdığı topa Skrtel ayak koydu. Direkten dönen topu altıpasın içinde tamamlayan Mahmut Tekdemir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1. 40. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gole çok yaklaştı. Ani gelişen atakta İrfan Can Kahveci süratle getirdiği topla sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topu penaltı noktası civarında Hasan Ali Kaldırım kontrol etti. Hasan Ali'nin şutunda Tisserand'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı. 45+2. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında kaleci Volkan Babacan'ın uzaklaştırmak istediği top altıpasın sağında Nazım Sangare'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden uzak köşeye çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu 

   Fenerbahçe, 60. dakikada Marcel Tisserand'ın golüyle Medipol Başakşehir karşısında 2-1 öne geçti. Medipol Başakşehir'de Rafael, 69. dakikada kırmızı kart gördü. Pozisyon sonrası itirazlarını sürdüren Medipol Başakşehir'de Okan Buruk da 71. dakikada kırmızı kart görerek tribüne gönderildi. Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, 73. dakikada kırmızı kart gördü. 9 kişi oynayan rakibi karşısında oyunun üstünlüğünü eline alan Fenerbahçe, 84. dakikada Luiz Gustavo ile skoru 3-1 yaptı. Sarı lacivertliler, 89. dakikada Mer Hakan Yandaş'ın şık golüyle farkı üçe çıkardı: 4-1. Kalan bölümde başka gol olmayınca Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1 kazanarak iki maç sonra galibiyetle tanıştı. 

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 26'ya çıkartırken, Medipol Başakşehir 15 puanda kaldı. 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeM.Başakşehir
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