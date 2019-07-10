Fenerbahçe Mesut Özil için devreye girdi mi?

İngiliz Basını, ülkenin en yüksek gelirli futbolcularından Mesut Özil için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddiasını ortaya attı.



Geçtiğimiz ay, nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Arsenalli Mesut Özil için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçeli Erdoğan'ın bu konuda devreye girip girmediği henüz bilinmese de, Fenerbahçe'nin, maaşının bir kısmını ödemek koşuluyla Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, İngiliz basınında tartışılıyor.

ARSENAL BÜTÇESİNİ KISMAYA ÇALIŞIYOR

NTV Spor'da yer alan habere göre İngiltere'nin önde gelen spor kanallarından Sky Sport'ta yayınlanan transfer programında Mesut Özil-Fenerbahçe konusuna değinildi.

Yapılan yorumlarda Arsenal'in maaş bütçesinde indirime gitmeye çalıştığı, Petr Cech ve Aaron Ramsey gibi oyuncularla bu nedenle yollarını ayırdığı söylenirken, Mesut'un da 11.5 milyon euro ile takımın en çok para kazanan oyuncusu olduğu vurgulandı.

Londra ekibinde teknik direktör Unai Emery ile arasının bozuk olduğu da vurgulanırken, transferin gerçekleşmesi için Arsenal'in Mesut Özil'in maaşının belli bir bölümünü ödemesi gerektiği ifade edildi.