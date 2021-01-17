Fenerbahçe Mesut Özil'le görüşmelere başladığını Kap'a bildirdi

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başladığını açıklarken, 32 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli kulübe imza atmak için bu gece İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Mesut, Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamak için bugün (17 Ocak) İstanbul'a geleceğini açıkladı.NTV'de yayınlanan %100 Futbol isimli programa telefonla bağlanan Mesut şunları söyledi:

"Çok heyecanlıyım. Konuşmalarımda söyledim. Fenerbahçeliyim. Çok mutluyum.

Allah'a şükür oldu, çok mutluyum. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. İnşallah gururla taşıyacağım ve elimden geleni yapacağım takım için.

Takımla antrenman yapıyorum. Son dönemde bir Almanya'ya uğramıştım, İngiltere'ye döndüğümde karantinadaydım. Antrenmanlarımı evde yaptım. Maç eksiği oldu tabii bayadır oynamıyorum ama bir sıkıntım yok. Fit durumdayım. "