Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fenerbahçe Mesut Özil'le görüşmelere başladığını Kap'a bildirdi

 Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başladığını açıklarken, 32 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli kulübe imza atmak için bu gece İstanbul'a geleceğini duyurdu.

17 Ocak 2021 Pazar 23:26
Fenerbahçe Mesut Özil'le görüşmelere başladığını Kap'a bildirdi

Fenerbahçe Mesut Özil'le görüşmelere başladığını Kap'a bildirdi

   Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başladığını açıklarken, 32 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli kulübe imza atmak için bu gece İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

    Mesut, Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamak için bugün (17 Ocak) İstanbul'a geleceğini açıkladı.NTV'de yayınlanan %100 Futbol isimli programa telefonla bağlanan Mesut şunları söyledi:

"Çok heyecanlıyım. Konuşmalarımda söyledim. Fenerbahçeliyim. Çok mutluyum. 

Allah'a şükür oldu, çok mutluyum. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. İnşallah gururla taşıyacağım ve elimden geleni yapacağım takım için. 

Takımla antrenman yapıyorum. Son dönemde bir Almanya'ya uğramıştım, İngiltere'ye döndüğümde karantinadaydım. Antrenmanlarımı evde yaptım. Maç eksiği oldu tabii bayadır oynamıyorum ama bir sıkıntım yok. Fit durumdayım. "

Son Güncelleme: 17.01.2021 23:34
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMesut özil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Attila Szalai renklerine bağladı
Fenerbahçe Attila Szalai renklerine bağladı
Derbinin galibi Beşiktaş I Beşiktaş 2-Galatasaray 0
Derbinin galibi Beşiktaş I Beşiktaş 2-Galatasaray 0
Yeni Malatyaspor beş maç sonra galip geldi
Yeni Malatyaspor beş maç sonra galip geldi
Hatayspor deplasmanda kazandı
Hatayspor deplasmanda kazandı
Fenerbahçe Beko 83-Beşiktaş 92
Fenerbahçe Beko 83-Beşiktaş 92
FTAV Antalya, Trabzonspor'la puanları paylaştı
FTAV Antalya, Trabzonspor'la puanları paylaştı
Fenerbahçe taraftarının rüyası gerçek oldu
Fenerbahçe taraftarının rüyası gerçek oldu
Yoğun kar altında oynanan maçta kazanan çıkmadı
Yoğun kar altında oynanan maçta kazanan çıkmadı
Gaziantep FK, HK Kayserispor'u 2*1 yendi.
Gaziantep FK, HK Kayserispor'u 2*1 yendi.
Konyaspor evinde kaybetti
Konyaspor evinde kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim