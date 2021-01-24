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Fenerbahçe Mesut Özil transferini resmen açıkladı

Yılın rüyası, transferi nihayet gerçekleşti.

24 Ocak 2021 Pazar 17:10
Fenerbahçe Mesut Özil transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Mesut Özil transferini resmen açıkladı

   Yılın rüyası, transferi nihayet gerçekleşti.Mesut Özil Fenerbahçe'de.Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in Kulübümüze transferi konusunda Arsenal Kulübü ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

   Kulüpten yapılan açıklama şöyle

Profesyonel futbolcu Mesut Özil’in Kulübümüze transferi konusunda Arsenal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ.

Hoşgeldin Mesut

   Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan bir diğer açıklamada Mesut Özil'e hoşgeldin denildi.Açıklama şöyle;

Fenerbahçemiz, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil’i resmen kadrosuna kattı.

Arsenal’dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçemiz için mücadele edecek.

Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.

Hoş geldin Mesut!

   Öte yandan Arsenal Kulübü'de resmi sitesinden Mesut Özil'e teşekkür etti.

Kaynak:(Fenerbahçe.org)

Son Güncelleme: 24.01.2021 17:31
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMesut özil
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