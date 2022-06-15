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Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi bugün belli oluyor

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu kuraları bugun çekiliyor.

15 Haziran 2022 Çarşamba 00:47
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi bugün belli oluyor

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi bugün belli oluyor

     Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu kuraları bugun çekiliyor.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.
   Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibinin de belli olacağı çekiliş, TSİ 13.00'te başlayacak. Çekilişe "lig yolu"ndan girecek Fenerbahçe, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşecek.
   Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Son Güncelleme: 15.06.2022 07:54
Anahtar Kelimeler:
Şampiyonalar LigiFenerbahçe
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