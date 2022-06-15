15 Haziran 2022 Çarşamba 13:09
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda karşılaşacağı rakibi bugün kura çekimi sonucu belli oldu.Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev
ile eşleşti.Fenerbahçe ilk maçını Polonya'da oynayacak.Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Rusya’nın Ukrayna’ya savaşı nedeniyle yarım kaldı..Federasyon, puan tablosunun o anki haliyle sezonu bitmiş kabul etti. Dinamo Kiev, ikinci olarak Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Birçok oyuncusunu kiralık gönderen Mavi-Beyazlılar’da oyuncular dönmeye başladı. Ukrayna ekibi, iç saha maçlarını Polonya’da oynayacak.
Son Güncelleme: 15.06.2022 13:18