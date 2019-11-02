Fenerbahçe'nin TBB'ye veto nededi belli oldu

Fenerbahçe'nin TBB'nin anlaşmasına neden sıcak bakmadığı belli oldu.Fenerbahçe, Süper Lig kulüplerinin yüksek borç yüküne çare olarak gösterilen Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasını; Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un aksine imzalamadı.

Bu duruma ‘Camiaya Sesleniş' programında değinen Başkan Ali Koç, kendi durumlarına uyan bir anlaşma istediklerini belirtti.Bunun ışığında SÖZCÜ, TBB'nin Fenerbahçe'ye sunduğu şartları ortaya çıkardı.

TBB’nin verdiği 250 milyon TL’lik kredi düşük bulunuyor.

Fenerbahçe’nin borcu 3,5 milyar TL’yi aşmış durumda.

Gelirlerin yüzde 80’inin borçlara aktarılması, manevra alanını daraltıyor.

Belirlenen 5 yıllık vade borcun ödenmesine yetmiyor. Fenerbahçe en az 10 yıl istiyorTemerrüte düşmesi halinde başkan ve yöneticilere haciz başlatılması, bir daha aday olamamaları uygun bulunmuyor.Yapılandırma `Sevr` gibiSözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen, Fenerbahçe`nin Türkiye Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşmayı imzalamaması konusunda değerlendirmelerde bulundu.İlgili Haberi OkuZiraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, DenizBank ve Aktifbank'tan oluşan konsorsiyum, beş yıla yayılan ve ilk iki yılı ödemesiz bir teklif sundu.

Bu anlaşmanın dikkat çeken maddeleri şöyle:

Kulüp; tüm şirketleri, iştirakleri ve müteşebbisleri kefil oluyor. Ayrıca yönetim kurulu başkanı münferiden ve müteselsiz kefil olmak zorunda.

Başkan, yönetim kurulu adına sorumluluğu üzerine alıyor.

Kredi sözleşmesinde tüm gelirler (UEFA ve transfer hariç) her yıl için ortalama yüzde 17-20 arası geliri kullanma, kalan geliri borç için ödemek zorunda kalıyor.

Taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda kulüp ve kefilleri hakkında temerrüde düştüğü tarihten itibaren haciz kararı alınabiliyor. Ayrıca başkan ve yöneticiler bir sonraki dönemde aday olamıyor.

Yöneticiler ‘kasa kolaylığı' sağlamak için kulübe para veremiyor. Borç verilen rakam ancak borç bittiğinde geri alınabiliyor. Sadece bağışa izin veriliyor.