Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, İstanbul'da!



Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı teknik direktör Jorge Jesus, sözleşme imzalamak için gece geç saatlerde İstanbul'a geldi:Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ait özel uçakla Lizbon havalimanından yola çıkan ve 4 saat yolculuk yapan 67 yaşındaki deneyimli teknik adam TSİ 02.00’de İstanbul’a vardı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve kulüp görevlisi Can Gebetaş ile birlikte yolculuk yapan Jorge Jesus’u, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da sarı lacivertli yöneticiler karşıladı.

Portekiz’den oğlu ve iki yardımcısıyla birlikte İstanbul’a gelen Jesus’un uçaktan indikten sonra helikopterle kalacağı yere götürüldü. Jesus’un, Çarşamba günü son görüşmeleri yaptıktan sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe resmî internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüzün görüşmeler üzerine davet ettiği Portekizli teknik adam Jorge Jesus, İstanbul’a geldi. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Selahattin Baki ve Can Gebetaş’ın eşlik ettiği Jorge Jesus’u; havalimanında Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ile Yöneticilerimiz Sertaç Komsuoğlu ve İlker Dinçay karşıladı.



Portekiz’den kalkan özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen Jorge Jesus ve beraberindekiler, buradaki işlemlerinin ardından havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.Kulübümüz, Portekizli isimle görüşmelerine İstanbul’da devam edecek.

(Fenerbahçe)