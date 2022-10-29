Fenerbahçe Opet 13. Şampiyonlar Kupası'nın sahibi

İlk kez 2008-09 sezonunda düzenlenen Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nda 2022-2023 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oldu.

13. Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda karşılaşan ve daha önce 2009, 2010, 2015 yıllarında bu kupayı 3 kez kazanan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı; 23-25, 21-25 ve 21-25'lik setler sonunda rakibini 3-0 yenerek 4. kez bu kupanın sahibi oldu.



Maçın en değerli oyuncusu ‘MVP’ seçilen Arina Fedorovtseva’ya plaketini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Fenerbahçe Opet, ‘Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçe’ pankartıyla sahaya çıkarken, VakıfBank ise ‘Özgürlüğümüzün en büyük güvencesi Cumhuriyetimizdir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun’ pankartıyla oyun alanına geldi.