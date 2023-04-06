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Fenerbahçe Opet'ten final için dev avantaj

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti.

06 Nisan 2023 Perşembe 21:29
Fenerbahçe Opet'ten final için dev avantaj

Fenerbahçe Opet'den final için dev avantaj

   Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti.Fenerbahçe Opet,karşılaşmanın ilk setinde  Fedorovtseva, Vargas ve Ana Cristina'nın sayılarıyla 16-8 öne geçti. Fenerbahçe Opet, VakıfBank karşısında etkili performansını sürdürerek ilk seti 25-10 gibi farklı bir skorla aldı.

   Maçın İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. (11-11)  İki takımın da birbirine üstünlük kuramadığı sette skor 23-23’te bir kez daha eşitlendi. Cansu’nun kullandığı servis turunda iki sayı alan Fenerbahçe Opet, seti 23-25 kazandı.

   Üçüncü sete 4-0’lık seri ile başlayan Fenerbahçe Opet, Ana Cristina De Souza ile skoru 10-16’ya getirdi. Ev sahibi takımın geri dönüş çabasına izin vermeyen Zoran Terzic’in öğrencileri seti 20-25, maçı da 3-0 kazandı.

    Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğindeki rövanş mücadelesi ise 13 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.

Son Güncelleme: 06.04.2023 21:39
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe OpetCEV Şampiyonlar Ligi Yarı FinalVakıfbank
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