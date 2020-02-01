Fenerbahçe oynadı Trabzonspor kazandı

Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.Süper Lig'in 20. haftasında şampiyonluğun en önemli adaylarından Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trabzon'da bir araya geldi. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta galip gelen taraf, 2-1'lik skorla ev sahibi Trabzonspor oldu.

Müthiş bir tempoya sahne olan maçta taraflar golleri ilk yarıda buldu. İki takım ayrıca ilk 45 dakikada sayısız pozisyondan da yararlanamadı. Trabzonspor'un golleri 15'te Sörloth ve 32'de Filip Novak'tan geldi.Fenerbahçe ise henüz 48. saniyede Max Kruse ile öne geçti ancak Fırtına'nın seyircisinin de desteğiyle geri dönüşüne engel olamadı. Ev sahibi Trabzonspor'da 46'da yeni transfer Guilherme de forma şansı buldu.