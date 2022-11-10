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Fenerbahçe potada üstünlüğünü sürdürdü....Fenerbahçe Beko 93- Kızılyıldız 79

 Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 7. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı 93-79 yendi.

10 Kasım 2022 Perşembe 21:56
Fenerbahçe potada üstünlüğünü sürdürdü....Fenerbahçe Beko 93- Kızılyıldız 79

Fenerbahçe potada üstünlüğünü sürdürdü....Fenerbahçe Beko 93- Kızılyıldız 79

   Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 7. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı 93-79 yendi.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Leandro Lezcano (Arjantin), Hugues Thepenier (Fransa) hakem üçlüsü yönetti.

   Fenerbahçe, parkeye 10 Kasım’a özel hazırlanan #SendenAldık yazılı siyah pankartla çıktı. Atatürk'ün resmi ve Fenerbahçe Kulübü'nün Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığı logonun da yer aldığı pankartı basketbol altyapı oyuncuları taşıdı.
    Salonun tavanına Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı asılırken, tribünlerde de “Biz bu duruşu #SendenAldık” yazılı Fenerbahçe Kulübü'nün arması ve Cumhuriyetimizin 100. yıl logosunun yer aldığı dev Atatürk portresi açıldı. Maç öncesi de skorboarttan Fenerbahçe Kulübü'nün 10 Kasım’a özel hazırlattığı video yayınlandı. Fenerbahçe Beko lacivertinin siyaha çevrildiği çubuklu formayla mücadele ederken, aynı zamanda formada ana sponsor Beko’nun olduğu alanda #SendenAldık yazısı yer aldı.

   Karşılaşmaya Fenerbahçe Beko hızlı başladı.İlk periyot 24-23 Fenerbahçe beko'nun üstünlüğü ile sona erdi.İkinci periyotta Kızılyıldız oyunda dengeyi sağladı ve 2. periyot 18-18 sona erdi.İlk yarı 42-41 Fenerbahçebeko'nun üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Fenerbahçe Beko oyuna ağırlığını koyarak başladı.3. Periyot 24-16 Fenerbahçe beko'nun üstünlüğü ile sona erdi.4. Periyotta fenerbahçe beko üstünlüğünü sürdürdü ve 24-16 bu periyottan galip ayrıldı.Maç sonunda Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız'ı 93-79 yendi.

   Fenerbahçe Beko ligde oynadığı 7 maçtan 6 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrıldı.Kızılyıldız mts ise ligde yaptığı 7 maçın sadece birini kazanırken, 6'sını kaybetti.

Periyotlar;

1.Periyot:24-23

2.Periyot:18-18

İlk Yarı Sonucu 42-41

3.periyot:24-16

4.Periyot:27-22

Maç Sonu:93-79
 

Son Güncelleme: 10.11.2022 22:11
Anahtar Kelimeler:
Turkish Airlines EuroleagueFenerbahçe BEKOKızılyıldız
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