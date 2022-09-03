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Fenerbahçe rahat kazandı

Spor Toto Süper Lig 5. Hafta Maçında Fenerbahçe evinde Kayserispor’u 2-0 yendi.

03 Eylül 2022 Cumartesi 23:19
Fenerbahçe rahat kazandı

 Fenerbahçe rahat kazandı

   Spor Toto Süper Lig 5. Hafta Maçında Fenerbahçe evinde Kayserispor’u 2-0 yendi.Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Ali Palabıyık, Süleyman Özay ve Ekrem Bayık hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın ilk yarısında sarı lacivertliler rakibi kendi yarı sahasına oyunu kurdular.37. dakikada Fenerbahçe Joao Pedro ile 1-0 öne geçti.karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. Dakikada Fenerbahçe Joshua King ile skoru 2-0 yaptı.58. dakikada Kayserispor’da Macid Hosseini ve Ramazan Civelek oyundan çıktılar.Yerine Gökhan Sazdağı ve Yaw Ackah  oyuna girdiler.

   68. Dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Joshua King oyundan çıktılar.Yerine Diego Rossi ve Mert hakan Yandaş oyuna girdiler.74. dakikada Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sarı kart gördü.Aynı dakika içersinde Kayserispor’da Mario Gavranovic yerini İlhan Parlak’a bıraktı.79. dakikada Fenerbahçe’de Miguel Crespo yerini Brigth Osayi-Samuel’e bıraktı.82. dakikada Kayserispor’da Bernard Mensah sarı kart gördü.85. dakikada Kayserispor'da Bernard Mensah ve Mame Thiam oyundan çıktılar.Yerine Olivier Kemen  ve Carlos Mane oyuna girdiler.87. dakikada Fenerbahçe'de Attila Szalai sarı kart gördü.90+1. dakikada Fenerbahçe'de Ezgin Alioski ve Ferdi Kadıoğlu oyundan çıktılar.yerine Arda Güler ve Lincoln oyuna girdiler.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe evinde Kayserispor’u 2-0 yendi.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 10 yaparken, Kayserispor 6 puanda kaldı.

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Ezgin Alioski, Luan Peres, Attila Szalai, Willian Ara, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Miguel Crespo, Joshua King

Kayserispor:Bilal Bayazıt, Dimitrios Kolovetsios, Macid Hosseini, Lionel Carole, Ramazan Civelek, Onur Bulut, Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Müguel Cardoso, Mario Gavranovic,Mame Thiam

Süper Lig 6. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKayserispor
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