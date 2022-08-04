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Fenerbahçe rahat kazandı

Avrupa Ligi'nde Play-Off'a yükselme mücadelesi veren Sarı-Lacivertliler 3. tur ilk maçında Slovacko'yu 3-0 yendi.

04 Ağustos 2022 Perşembe 21:37
Fenerbahçe rahat kazandı

Fenerbahçe rahat kazandı

    Avrupa Ligi'nde Play-Off'a yükselme mücadelesi veren Sarı-Lacivertliler 3. tur ilk maçında Slovacko'yu 3-0 yendi.Karşılaşmanın 17.dakikasında  Fenerbahçe, Emre Mor'un golüyle Slovacko karşısında 1-0 öne geçti. 27. dakikada Slovacko'da Stanislav Hofmann sarı kart gördü.45+1. dakikada Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin şahane frikik golüyle durumu 2-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. dakikada Slovacko'da Hofman, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.55. dakikada Fenerbahçe'de Emre Mor sarı kart gördü.59. dakikada fenerbahçe'de Diego Rossi, Miha Zajc ve Emre Mor yerini Serdar Dursun, Bruma ve  Miguel Crespo'ya bıraktı. 65. dakikada Slovacko'da Michal Travnik sarı kart gördü.77. dakikada Fenerbahçe'de Enner Valencia ve ferdi Kadıoğlu yerini Arda Güler ve Filip Novak'a bıraktı.81. dakikada Sarı lacivertliler, Lincoln Henrique'nin  attığı golle durumu 3-0 yaptı.90. dakikada Slovacko'da Vlasiy Sinyavskiy sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve sarı lacivertliler larşılaşmadan 3-0 galip ayrıldılar.

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Szalai, Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Rossi, Emre Mor, Lincoln Henrique, Valencia.

 Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela, Travnik, Havlik, Holzer, Kalabiska.

Son Güncelleme: 04.08.2022 21:52
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSlovacko
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