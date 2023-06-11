Fenerbahçe Şampiyon…9 yıllık kupa hasreti bitti….

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe, Başakşehir FK’nü 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.Karşılaşmanın 1.dakikasında Fenerbahçe Michy Batshuayi ile 1-0 öne geçti.14.dakikada Fenerbahçe’de Miha Zajc sarı kart gördü.

29.dakikada Fenerbahçe Michy Batshuayi ile skoru 2-0 yaptı.34.dakikada Başakşehir FK’de Caner Erkin, Serdar Gürler ve Lucas Biglia oyundan çıktılar.Yerine Lucas Lima, Eden Karzev ve Adnan Januzaj oyuna girdiler.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 68.dakikada Başakşehir FK’de Deniz Türüç sarı kart gördü.74.dakikada Fenerbahçe’de Enner Valencia ve Miha Zajc oyundan çıktılar.Yerine İsmail Yüksek ve Osayi Samuel oyuna girdiler.

78.dakikada Başakşehir FK’de Ahmed Touba yerini Danijel Aleksic’e bıraktı.84.dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci yerini Diego Rossi'ye bıraktı.Başakşehir FK'de Deniz Türüç yerini şener Özbayraklı'ya bıraktı.88.dakikada Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Başakşehir FK'de Paulin Keny sarı kart gördüler.90.dakikada Fenerbahçe'de Michy Batshuayi ve Arda Güler oyundan çıktılar.Yerine Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş oyuna girdiler.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe Başakşehir FK'nü 2-0 yenerek, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.Fenerbahçe bu sonuçla Türkiye Kupası'nı 7.kez müzesine götürdü.

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Peres, Szalai, Serdar, Ferdi, Zajc, Arão, İrfan Can Kahveci, Arda, Batshuayi, Valencia

BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Duarte, Touba, Caner Erkin, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Keny, Figueiredo.

Adana Demirspor Avrupa'da

Ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin kupayı da kazanmasıyla birlikte, Adana Demirspor gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı kazandı.Adana Demirspor, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olacak.Fenerbahçe de, gelecek sezon Konferans Ligi 2. ön eleme turundan Avrupa macerasına başlayacak.

(Foto:Fenerbahçe)