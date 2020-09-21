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Fenerbahçe şaşırttı | Fenerbahçe 0 - Hatayspor 0

Fenerbahçe evinde oynadığı ilk maçta 9 kişi kalan Hatayspor ile golsüz berabere kalarak ilk puanını kaybetti. 

21 Eylül 2020 Pazartesi 21:37
Fenerbahçe şaşırttı | Fenerbahçe 0 - Hatayspor 0

Fenerbahçe şaşırttı….Fenerbahçe 0 - Hatayspor 0

    Fenerbahçe evinde oynadığı ilk maçta 9 kişi kalan Hatayspor ile golsüz berabere kalarak ilk puanını kaybetti.  Karşılaşmada 9. Dakikada Gökhan’ın ortasında Thiam topu iki hamlede kontrol edip, şutunu çekti   Munir kontrol etti.18. dakikada Hatayspor’da Ruben Ribeiro, ceza sahası içinde Tolga Ciğerci ile girdiği ikili mücadelede kendisini yere bıraktığı için sarı kart gördü.27. dakikada Fenerbahçe’de Enner Valencia, Pablo Santos’a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.31. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Sol kanattan Caner Erkin ön direğe doğru ortasını gönderdi. Valencia ayağını uzattı ancak Hatayspor kalecisi Munir öne çıkarak tehlikeyi uzaklaştırdı.Geriye kalan dakikalarda oyun ortada geçti.İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci Yarı

    53. Dakikada Caner’in kullandığı serbest vuruşa ön direkte kafayı vuran Gökhan’ın şutu direk dibinden dışarı çıktı, ama öncesinde ofsayta yakalandı. 55. dakikada Fenerbahçe ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Hatayspor’da Isaac Sackey, Enner Valencia’ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.58. Dakikada Valencia’nın tedavisinin yapılmasından sonra Sosa’nın kullandığı serbest vuruş barajdan döndü.63. Dakika da Sosa’nın kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında Lemos kafayı vurdu, şutu kaleci Munir’de kaldı.65. Dakikada Sosa’nın serbest vuruşuna ön direkte Gökhan kafayı vurdu, şutu direkten geri döndü.68. Dakikada Fenerbahçe’de oyuna Mert Hakan Yandaş ve Novak dahil olurken, Ferdi ile Tolga kenara geldi.69.Dakika Hatayspor’da Mame Diouf’un yerine Mirkan Aydın oyuna girdi.73.Dakika da Hatayspor’da Ribeiro, Gökhan Gönül’e yaptığı faul sonrasında gördüğü ikinci sarı kartının ardından takımını 10 kişi bıraktı.81. Dakikada Hatayspor’da Sackey, Fenerbahçe’nin hızlı hücumunu engellemek isterken ikinci sarı kartını görerek takımını 9 kişi bıraktı!82.Dakikada Fenerbahçe’de Caner Erkin’in yerine Deniz Türüç oyuna girdi.Fenerbahçe 9 kişi kalan rakibine karşı gol atamayınca karşılaşma 0-0 berabere bitti.

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Zanka, Lemos, Caner, Tolga, Gustavo, Valencia, Ozan, Ferdi, Thiam

YEDEKLER: Harun, Serdar, Sosa, Mert Hakan, Sadık, Frey, Deniz, Tisserand, Sinan, Novak

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

HATAYSPOR: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf

YEDEKLER: Akın, Soner, Burak, Mahmut, Alexandros, Mirkan, Adama, Aaron, Helder, Abdurrahman

TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

Son Güncelleme: 21.09.2020 22:37
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeHatayspor
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