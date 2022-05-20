Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fenerbahçe Serdar Aziz ile 3 yıllık anlaşma imzaladı

 Fenerbahçe Kulübü, bir süredir sözleşme uzatma görüşmeleri sürdürdüğü Serdar Aziz ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

20 Mayıs 2022 Cuma 19:40
Fenerbahçe Serdar Aziz ile 3 yıllık anlaşma imzaladı

Fenerbahçe Serdar Aziz ile 3 yıllık anlaşma imzaladı

   Fenerbahçe Kulübü, bir süredir sözleşme uzatma görüşmeleri sürdürdüğü Serdar Aziz ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Serdar Aziz, sarı lacivertli kulüple 3 yıllık anlamaya vardı. 2019’da transfer olduğu Fenerbahçe’de kariyerine devam etme kararı alan Aziz, “İnşallah futbolu da Fenerbahçe'de bırakacağım” ifadelerini kullandı.

   Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 2018-2019 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli futbolcu Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıl uzattı. Serdar Aziz, 2025 yılına kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek” ifadelerine yer verildi.

    İmza sonrası Fenerbahçe’nin televizyon kanalına konuşan Serdar Aziz, “Türkiye'nin en büyük kulübünde kaldığım için çok mutluyum. Mutlulukla da burada devam ettim. İlk imzamızı 2019 yılında attık Fenerbahçe'ye. Şimdi tekrar uzatıyoruz. Hem ailem hem de ben çok mutluyuz. Beni ilk günden bugüne kadar destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Başkanımız Ali Y. Koç'a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ben bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Sahada da elimden gelen mücadelenin en iyisini verdim. Bundan sonra da vereceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu şanlı formamızı en iyi şekilde terleyeceğim ve inşallah futbolu da Fenerbahçe'de bırakacağım” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Serdar AzizFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'da Başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri belli oldu
Galatasaray'da Başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri belli oldu
Busenaz Sürmeneli üst üste 2. kez dünya şampiyonu!.
Busenaz Sürmeneli üst üste 2. kez dünya şampiyonu!.
Hatice Akbaş 54 kiloda Dünya Şampiyonu!.
Hatice Akbaş 54 kiloda Dünya Şampiyonu!.
Buse Naz Çakıroğlu Dünya Şampiyonu.
Buse Naz Çakıroğlu Dünya Şampiyonu.
Cüneyt Çakır'ı üzen gelişme,
Cüneyt Çakır'ı üzen gelişme,
Milli boksörümüz Ayşe Çağırır Dünya Şampiyonu!..
Milli boksörümüz Ayşe Çağırır Dünya Şampiyonu!..
Galatasaray 3 - A.Demirspor 2
Galatasaray 3 - A.Demirspor 2
Fenerbahçe 0 - F. Karagümrük 0
Fenerbahçe 0 - F. Karagümrük 0
Şampiyon Fenerbahçe
Şampiyon Fenerbahçe
Kartal 9 kişiyle...Göztepe 0 - Beşiktaş 2
Kartal 9 kişiyle...Göztepe 0 - Beşiktaş 2

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim