Fenerbahçe Serdar Aziz ile 3 yıllık anlaşma imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, bir süredir sözleşme uzatma görüşmeleri sürdürdüğü Serdar Aziz ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Serdar Aziz, sarı lacivertli kulüple 3 yıllık anlamaya vardı. 2019’da transfer olduğu Fenerbahçe’de kariyerine devam etme kararı alan Aziz, “İnşallah futbolu da Fenerbahçe'de bırakacağım” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “fadelerine yer verildi.

İmza sonrası Fenerbahçe’nin televizyon kanalına konuşan Serdar Aziz, “Türkiye'nin en büyük kulübünde kaldığım için çok mutluyum. Mutlulukla da burada devam ettim. İlk imzamızı 2019 yılında attık Fenerbahçe'ye. Şimdi tekrar uzatıyoruz. Hem ailem hem de ben çok mutluyuz. Beni ilk günden bugüne kadar destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Başkanımız Ali Y. Koç'a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ben bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Sahada da elimden gelen mücadelenin en iyisini verdim. Bundan sonra da vereceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu şanlı formamızı en iyi şekilde terleyeceğim ve inşallah futbolu da Fenerbahçe'de bırakacağım” şeklinde konuştu.