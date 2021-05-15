Fenerbahçe sezonu üç puanla kapadı

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yendi.fenerbahçe bu sonuçal sezonu 3. olarak tamamladı. Karşılaşmanın 18. dakikasında Kayserispor Pedro Henrique ile 1-0 öne geçti. 89. dakikada Fenerbahçe, Valencia'nın penaltı golüyle durumu 1-1 yaptı.Fenerbahçe 90+9. dakikada Serdar Aziz skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. Kayserispor da Gençlerbirliği'nin yenilmesinin ardından bu maçta mağlup olsa da kümede kalmayı başardı.

Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Attamah, Avramovski, Muhar, Ramazan Civelek, Pedro Henrique, İlhan Parlak.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Pelkas, Enner Valencia.