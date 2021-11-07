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Fenerbahçe son anda Mesut
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Fenerbahçe son anda Mesut

Süper Lig 12. Hafta maçında sarı lacivertliler evinde Kayserispor' a 2-2 berabere kaldı.

07 Kasım 2021 Pazar 20:31
Fenerbahçe son anda Mesut

Fenerbahçe son anda Mesut

    Süper Lig 12. Hafta maçında sarı lacivertliler evinde Kayserispor' a 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmanın 24. dakikasında Kayserispor serbest vuruş kazandı. Kullanılan serbest vuruşta Kemen kafayı vurdu top üstten auta gitti.32. dakikada Fenerbahçe, VAR kararıyla penaltı kazandı. Cüneyt Çakır, 'VAR' uyarısının ardından ceza sahası içinde yaşanan pozisyonu kenardaki monitörden izledi ve Campanharo'nun topa elle temas ettiğini tespit edip penaltı noktasını gösterdi.penaltı vuruşunu İrfan Can kullandı.İrfan Can'ın şutu direkten oyun alanına döndü ve Fenerbahçe penaltı atışından yararlanamadı.39. dakikada Kayserispor köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına yapılan ortada Thiam'ın kafa vuruşu direkten döndü ve Kolovetsios topu tamamlayarak skoru 1-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kayserispor' un üstünlüğü ile sona erdi,

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe 3 oyuncu değişikliği yaptı. Nazım, Szalai ve Mayer oyundan çıktı, Serdar, Pelkas ve Novak oyuna girdi.Fenerbahçe 52. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Tisserand'ın ceza sahası içinde yaptığı vuruş direkten oyun alanının dışına çıktı.61. dakikada kendi sahasından hızlı çıkan Kayserispor'da Mame Thiam'ın uzun pasında sol kanatta Kemen topu hemen ceza sahasına çevirdi, arka direğe açılan topta Emrah'ın kale sahası içine attığı topu boş durumda bulunan Gavranovic, kendine gelen pası ağlarla buluşturdu ve skor 2-0 oldu.68. dakikada Pelkas'ın sol kanattan yaptığı harika şut Lung'un müdahelesiyle üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü! Sarı-Lacivertliler'de İrfan Can ve Ferdi'nin yerine Mesut ve Muhammed oyuna girdi.76. dakikada Berisha, ceza sahası dışı sol çaprazında İbrahim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Berisha vuruşunu yaptı, top mücadele dördünce defa direkten geri döndü.85. dakikada Fenerbahçe Kayserispor ceza alanı önünde seri paslar yaptı ve Zajc'ın direk diine doğru yapmış olduğu vuruş ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.90+7. Dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı.Penaltı atışını Mesut Özil kullandı ve skoru 2-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve  maçı 2-2 berabere tamamlandı.

    Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 20 yaparken, Kayserispor puanın 15 yaptı.

Süper Lig 12. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 12. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 13. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 07.11.2021 21:22
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKayserispor
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