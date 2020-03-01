Fenerbahçe son dakikada beraberliği kurtardı

Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.Antalyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de 24. hafta heyecanı sürdü. Fenerbahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 1-0 öne geçtiği maçta rakibinin 2-1 geçmesine engel olamadı ancak 90+6'da Ferdi'nin ortası ve Zajc'ın golüyle maç 2-2 sona erdi. Fenerbahçe son beş haftada galibiyet alamadı. Kanarya puanını 39'a yükseltti. Lukas Podolski'nin iki asistiyle yıldızlaştığı ev sahibi Antalyaspor ise 26 puana çıktı.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu. 1999'dan sonra ilk kez Kadıköy'de kaybedilen Galatasaray maçı sonrası moral depolamak isteyen Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği zorlu deplasmanda şok yaşadı 2-1 geri düştü, 90+6'da Zajc'ın golüyle maç 2-2 sona erdi.

Sarı-lacivertliler, 35'te Vedat Muriqi ile öne geçerken 52'de Amilton ve 57'de Hakan Özmert'in golleriyle geri düştü. Fenrebahçe'de Ersun Yanal'ın nadiren forma şansı verdiği iki isimden Ferdi ortaladı, Zajc golü attı. Antalyaspor'da yeni transfer Lukas Podolski, iki asistle yıldızlaştı.

Fenerbahçe bu sonuçla 39 puanda çıktı. Fraport TAV Antalyaspor ise 26 puana yükseldi.

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