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Fenerbahçe son dakikada güldü

Fenerbahçe uzun bir aradan sonra başlayan lig yarışında evinde Kayserispor'a 2-1 yendi..

12 Haziran 2020 Cuma 22:18
Fenerbahçe son dakikada güldü

Fenerbahçe son dakikada güldü

   Fenerbahçe uzun bir aradan sonra başlayan lig yarışında evinde Kayserispor'a 2-1 yendi..Fenerbahçe maçın başında Ozan Tufan’la gole çok yaklaştı ama yıldız oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti.Karşılaşmanın 14. dakikasında rakibinin bileğine arkadan basan ve sarı kart gören Ozan Tufan, VAR kontrolü sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sol kanattan duran top kullanan Fenerbahçe’de ceza sahası içine orta yapıldı. Arka direkte boş pozisyondaki Mevlüt Erdinç’in vuruşu direğe çarparak oyun alanına döndü.İlk yarı golsuz berabere kapandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın 50. dakikasında Kayserispor Mensah’ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti.87. Dakikada  Fenerbahçe, Vedat Muriqi’nin penaltı golüyle skoru 1-1’e getirdi.88. Dakikada ise  Fenerbahçe Luiz Gustavo’nun golüyle 2-1 öne geçti.Karşılaşma Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 43'e çıkarırken, Kayserispor 22punada kaldı.

Kadrolar;

FENERBAHÇE: Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet, Rodriguez, Ferdi, Mevlüt

KAYSERİSPOR: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets

Son Güncelleme: 12.06.2020 22:51
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKayserispor
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