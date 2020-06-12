Fenerbahçe son dakikada güldü
Fenerbahçe uzun bir aradan sonra başlayan lig yarışında evinde Kayserispor'a 2-1 yendi..Fenerbahçe maçın başında Ozan Tufan’la gole çok yaklaştı ama yıldız oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti.Karşılaşmanın 14. dakikasında rakibinin bileğine arkadan basan ve sarı kart gören Ozan Tufan, VAR kontrolü sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sol kanattan duran top kullanan Fenerbahçe’de ceza sahası içine orta yapıldı. Arka direkte boş pozisyondaki Mevlüt Erdinç’in vuruşu direğe çarparak oyun alanına döndü.İlk yarı golsuz berabere kapandı.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın 50. dakikasında Kayserispor Mensah’ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti.87. Dakikada Fenerbahçe, Vedat Muriqi’nin penaltı golüyle skoru 1-1’e getirdi.88. Dakikada ise Fenerbahçe Luiz Gustavo’nun golüyle 2-1 öne geçti.Karşılaşma Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 43'e çıkarırken, Kayserispor 22punada kaldı.
Kadrolar;
FENERBAHÇE: Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet, Rodriguez, Ferdi, Mevlüt
KAYSERİSPOR: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets