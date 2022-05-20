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Fenerbahçe Spor Kulubü, "Siz bizim gururumuzsunuz" 

Fenerbahçe Spor Kulübü, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası sonrası internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

20 Mayıs 2022 Cuma 22:31
Fenerbahçe Spor Kulubü, "Siz bizim gururumuzsunuz" 

Fenerbahçe Spor Kulubü, "Siz bizim gururumuzsunuz" 

   Fenerbahçe Spor Kulübü, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası sonrası internet sitesinden bir açıklama yayımladı.Fenerbahçe Spor Kulubü,  Türkiye'nin 5 altın ve 2 bronz madalya ile şampiyon olduğu Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası sonrası "Atatürk'ün çocukları adını dünya şampiyonluğuna yazdırdı! Gözlerimiz dolu, coşkumuz sonsuz! Siz bizim gururumuzsunuz!" başlıklı bir açıklama yayımladı.Yapılan açıklamada, altın madalya kazanan sporculara vurgu yapıldı.Fenerbahçe Spor Kulubü internet sitesinde yayımlanan açıklama şöyle,

Türk sporunun lokomotifi Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sporcuları, ulusal ve uluslararası hemen her organizasyonda olduğu gibi ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda da elde ettikleri başarılarla gözlerimizi doldurdular, göğsümüzü kabarttılar.
 
Şampiyonada ülkemizi temsil eden 12 boksörden 8’ini oluşturan Fenerbahçeli sporcularımız adlarını dünya şampiyonluklarına yazdırdılar, turnuvada 4’ü altın, 1’i bronz madalya olmak üzere 5 madalya kazandılar.
 
48 kiloda Ayşe Çağırır,
50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu,
54 kiloda Hatice Akbaş ve
+81 kiloda Şennur Demir ALTIN,
 
70 kiloda Sema Çalışkan BRONZ madalyanın sahibi oldular. 

 
Bugün milli bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşımızı okutarak bizleri sevinç gözyaşlarına boğan tüm sporcularımızı, hocalarını, Fenerbahçe Boks şubemizi canıgönülden tebrik ederiz.
 
Bugün bir kez daha gördük ki;
 
Atatürk’ün izindeki Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye’nin en büyüğü, dünyanın sayılı spor kulüplerindendir!
 
Ve büyük olmanın yolu, fedakarlıktan, emekten, önüne konan engellere rağmen vazgeçmemekten, çalışmaktan ve alınterinden geçer!
 
Bu gurur Fenerbahçe’nin, bu gurur Türkiyemizin!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

 

Son Güncelleme: 20.05.2022 23:27
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Şennur DemirSema ÇalışkanHatice AkbaşBuse Naz ÇakıroğluAyşe ÇapırırFenerbahçe Spor KulübüFenerbahçeFenerbahçe Boks
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