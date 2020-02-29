Fenerbahçe stadı şehitlerimizin anısına kırmızı beyaza boyandı

Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin anısına kırmızı beyaza boyandı.Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksidış cephesinde yer alan led reklam panosundaki reklamlar, şehitlerimizin anısına durduruldu ve panoya Türk bayrağı görüntüsü yerleştirildi. Ayrıca stadımızın dört bir yanına dev Türk bayrakları asıldı.

Kulüp resmi sitesisinden şu açıklama yapıldı.

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar; başta şehitlerimizin aileleri ve yakınları olmak üzere aziz Milletimize başsağlığı diliyoruz."

(Fenerbahçe)