Fenerbahçe taraftarından büyük destek

Fenerbahçe önümüzde sezon kombine bilet satışında rekor kırdı.Fenerbahçe 35 bine yakın kombine satışından yaklaşık 250 milyon TL gelir elde etti. Localardan 150 milyon TL, forma satışından da 250 milyon TL bekleniyor. Kriz ortamındaki rakamlar, yönetimi memnun etti.

6 milyar TL'yi aşan borç yükü ve döviz kurlarının sürekli artması nedeniyle mali sıkıntıları giderek artan Fenerbahçe'nin yüzünü kombine kart satışlarıgüldürdü. Sarı-lacivertli yönetim, yeni sezon öncesi satışa sunulan kombinelerden 1 günde yaklaşık 250 milyon TL gelir elde etti.

En ucuzu 2 bin 950, en pahalısı 21 bin 750 lira olan kombineler dün satışa sunulurken yoğun talep sonrası birkaç saatte tükendi. Taraftarlar, bilet alabilmek için Ülker Stadı'ndaki kombine kart merkezi önünde 1 gün önceden sıraya girip sabahladı.

Yönetim, öğle saatlerinde kombinelerin tükendiğini açıklayıp taraftarlara teşekkür etti. 35 bine yakın kombine satan sarı-lacivertliler, kasasına yaklaşık 250 milyon TL koydu. Sırada localar var. Euro bazlı satışlardan en az 150 milyon TL bekleniyor. Forma satışları ile gelir 650 milyon lirayı bulabilir.

Yeni sezon formalarının satış fiyatı henüz belli değil. Ancak yönetim, Puma tarafından hazırlanan formalardan 500 bin dolayında satıp kasaya 250 milyon TL civarında bir para koymayı planlıyor.

(Skor)